Вашингтон, 7 сентября, 2019, 03:13 — ИА Регнум. Администрация американского президента Дональда Трампа опубликует новый план по мирному урегулированию на Ближнем Востоке в ближайшее время, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления в Университете Канзаса.

Майк Помпео

По его словам, план будет опубликован в «ближайшие недели». Помпео также добавил, что основные проблемы для США на Ближнем Востоке достались Трампу от предыдущего президента Соединенных Штатов Барака Обамы.

Как сообщало ИА REGNUM, Помпео также заявил о намерениях Белого дома решить разногласия с Ираном дипломатическим путем. По его словам, президент США Дональд Трамп «был бы рад» провести переговоры с высшим руководством Ирана.