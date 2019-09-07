Москва, 7 сентября, 2019, 03:19 — ИА Регнум. Робот «Фёдор» вернулся на Землю 7 сентября, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Возвращение домой

«Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-14» с антропоморфным роботом SkybotF850 совершил успешную посадку в 00:32 мск», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сведение аппарата с орбиты и приземление прошли в штатном режиме.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Союз МС-14» отстыковался от МКС вечером 6 сентября. «Фёдор» находился на МКС с 27 августа.