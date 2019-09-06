Кишинёв, 7 сентября, 2019, 02:52 — ИА Регнум. Кандидатом от блока ACUM на пост мэра Кишинева будет лидер Платформы «Достоинство и правда», глава МВД Андрей Нэстасе. Об этом завила в эфире телеканала PRO TV премьер-министр от блока ACUM Майя Санду.

(сс) Andy.redbrick Андрей Нэстасе

«Решение было принято давно, и мы ждем кампании», — сказала Санду.

Напомним, местные выборы в Молдавии пройдут 20 октября. Ранее о намерении участвовать в них заявили кандидат от Партии социалистов Ион Чебан, бывший и.о. мэра Руслан Кодряну, экс-министр окружающей среды Валерий Мунтяну и экс-член Высшего совета магистратуры Теодор Кырнац.

Фаворитами гонки считаются Чебан и Нэстасе.

Нэстасе выиграл выборы мэры Кишинева в июне 2018 года, обойдя Чебана. Но тогдашние власти во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком, однако отказались признать победу оппозиционера и отменили результаты выборов.