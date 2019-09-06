Иерусалим, 7 сентября, 2019, 02:53 — ИА Регнум. Об ответной атаке на военные объекты ХАМАС на территории сектора Газа сообщила 7 сентября армия Израиля.

(сс) Israel Defense Forces Ответный удар

Уточняется, что израильтяне ответили на ракетный обстрел со стороны Газы обстрелом из танков и БПЛА. Были атакованы военные объекты на севере Газы, в том числе наблюдательный пост.

Читайте также: В Газе израильские военные застрелили двоих палестинцев

Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильские военные сообщили о ракетном обстреле со стороны Газы. Один снаряд упал рядом с жилым районом, начался пожар, но никто не пострадал.