Вашингтон, 7 сентября, 2019, 02:44 — ИА Регнум. О гибели американского военнослужащего в Кабуле сообщили в Пентагоне.

(сс) The U.S. Army Американцы в Афганистане

Инцидент произошёл 5 сентября. Американский сержант погиб от взрыва, который произошёл рядом с его автомобилем.

Уточняется, что американец находился в Афганистане для участия в операции «Страж свободы». Погибшему было 34 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва в Кабеле погиб также военнослужащий из Румынии. Ответственность за этот теракт взяли на себя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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