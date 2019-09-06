Иерусалим, 7 сентября, 2019, 02:35 — ИА Регнум. О ракетном обстреле с территории сектора Газа сообщила армия Израиля в Twitter.

(сс) geralt Ракета

Израильтяне заявили, что палестинцы отправили в их сторону пять ракет, причём один снаряд не был уничтожен, а упал неподалёку от города Сдерот. В результате ракетного обстрела никто не пострадал.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, палестинские медики 6 сентября заявили о гибели от рук израильских военных двух соотечественников на границах Газы.