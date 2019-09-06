Лондон, 7 сентября, 2019, 02:23 — ИА Регнум. Законопроект об отсрочке Brexit одобрен британской Палатой лордов и теперь ожидает подписи королевы Великобритании Елизаветы II.

Foreign and Commonwealth Office Королева Великобритании Елизавета II

Предположительно, королева подпишет законопроект уже 9 сентября. Инициатива Палаты общин, одобренная Палатой лордов, предполагает, что Лондон будет просить Европейский союз отложить Brexit.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Палата общин приняла законопроект 4 сентября, Палата лордов — 6 сентября.

Если бы этот законопроект не был принят, выход Великобритании из ЕС состоялся бы 31 октября 2019 г., причём, с большой вероятностью, без утверждения дополнительного соглашения с Брюсселем.