Прага, 7 сентября, 2019, 01:29 — ИА Регнум. Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в чешской Праге, сообщает пожарная служба города на официальной странице в Twitter.

Светофор на железнодорожном переезде

Сообщается, что ДТП произошло утром 6 сентября в районе Угржиневес. По предварительной версии, водитель грузового автомобиля не обратил внимание на запрещающие сигналы и выехал на железнодорожный переезд, однако после этого он остановился между шлагбаумами.

Застряв на переезде, грузовик столкнулся с пассажирским поездом. В результате аварии пострадали восемь человек, они получили легкие травмы и были госпитализированы. Ущерб от ДТП оценивается в $1,52 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября легковой автомобиль столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в Кизилюртовском районе Дагестана. В результате аварии погибли два человека, еще двое получили травмы.