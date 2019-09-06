Киев, 7 сентября, 2019, 01:25 — ИА Регнум. Главное, в чём ошибался предыдущий украинский президент Пётр Порошенко в проводимой внутренней политике, — это несоблюдение баланса интересов разных регионов, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

(сс) The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Леонид Кравчук

Выступая на телеканале «112 Украина», он заявил, что украинские власти ошиблись в своей политике. В частности, Порошенко пытался навязать интересы одного региона всей стране.

«Баланс интересов разных регионов страны должен быть учтён», — сказал Кравчук.

Напомним, в конце августа Кравчук заявил, что у Порошенко «два недостатка»:

«Это его всеобъемлющее желание стать богатым человеком. Он здесь не остановится ни перед чем. Он бизнесмен. Он творил не управление государством, а бизнес-империю, которой управляли его соратники. И второе — это карьеризм невероятный».