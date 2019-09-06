Кравчук рассказал о большой ошибке Порошенко
Киев, 7 сентября, 2019, 01:25 — ИА Регнум. Главное, в чём ошибался предыдущий украинский президент Пётр Порошенко в проводимой внутренней политике, — это несоблюдение баланса интересов разных регионов, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.
Выступая на телеканале «112 Украина», он заявил, что украинские власти ошиблись в своей политике. В частности, Порошенко пытался навязать интересы одного региона всей стране.
«Баланс интересов разных регионов страны должен быть учтён», — сказал Кравчук.
Напомним, в конце августа Кравчук заявил, что у Порошенко «два недостатка»:
«Это его всеобъемлющее желание стать богатым человеком. Он здесь не остановится ни перед чем. Он бизнесмен. Он творил не управление государством, а бизнес-империю, которой управляли его соратники. И второе — это карьеризм невероятный».