Вашингтон, 7 сентября, 2019, 01:07 — ИА Регнум. Испытания четырёх баллистических ракет Trident II проведены в Калифорнии, сообщает Стратегическое командование ВС США.

(сс) Lt. Ed Early. U.S. Navy Подводная лодка USS Nebraska

Уточняется, что пуски прошли 4 и 6 сентября. Ракеты были запущены с подводной лодки USS Nebraska.

Целью испытаний названа «проверка надёжности и точности системы». Ни с какими политическими событиями эти действия ВМС США не связаны.

Напомним, ранее американские военные сообщили о пуске двух баллистических ракет Trident II D5. Ракеты были запущены из подводного положения.