Санта-Барбара, США, 7 сентября, 2019, 00:56 — ИА Регнум. Жертвы пожара, который произошёл 2 сентября на борту судна Conception у острова Санта-Крус, умерли от отравления угарными газами, передаёт телеканал KTLA.

Wisconsin Department of Natural Resources Дым пожара

Комментируя результаты вскрытия тел погибших, Билл Браун, шериф округа Санта-Барбара (Калифорния), заявил, что люди отравились дымом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, из 34 погибших на Conception найдены тела 33, идентифицированы 18. Судно затонуло после пожара, пяти членам экипажа удалось спастись.