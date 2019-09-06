Берлин, 7 сентября, 2019, 01:38 — ИА Регнум. Маленький ребёнок оказался среди погибших при наезде автомобиля на пешеходов в районе Митте (Берлин), пишет Berliner Morgenpost.

(сс) Alper Çuğun Скорая помощь в Берлине

Уточняется, что два человека получили травмы, четверо погибли, причём среди погибших был ребёнок трёх-четырёх лет.

Напомним, инцидент на пересечении Инвалиденштрассе и Аккерштрассе в Митте произошёл вечером 6 августа. Porsche въехал на тротуар на большой скорости и сбил людей.

Водитель также пострадал и сейчас находится в больнице. Причина ДТП пока не установлена.