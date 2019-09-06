Саранск, 7 сентября, 2019, 00:14 — ИА Регнум. Спасшему сестру на пожаре Кириллу Кемайкину из Дубенского района на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, вручили благодарность главы Мордовии Владимир Волкова. Её передал глава муниципалитета Сергей Плешаков, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Dubenki.e-mordovia.ru Кирилл Кемайкин

Также мальчик получил в подарок часы, рюкзак со школьными принадлежностями, спортивную экипировку и билеты на матч молодежных сборных команд России и Сербии в Саранске.

Перед началом матча глава региона встретился с мальчиком, который приехал посмотреть игру с родителями и сестрой. Волков пообщался с Кириллом, поблагодарил его родителей за достойное воспитание сына. Из рук главы республики он получил мяч с автографами всех игроков футбольной сборной России и фирменную футболку, сестре подарили мягкую игрушку.

Кроме того, Волков заверил, что в ближайшее время будет решен жилищный вопрос семьи, которая осталась без дома из-за пожара. Также будет выплачена материальная помощь.

Dubenki.e-mordovia.ru Награду вручил на торжественной линейке 2 сентября глава Дубенского муниципального района Сергей Плешаков

ИА REGNUM напоминает, в одном из домов села Ардатово Дубенского района 28 августа произошел пожар. Дети находились дома одни. Однако подросток сделал все возможное, чтобы спастись и вынес из горящего дома спящую младшую сестру.