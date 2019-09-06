Количество военнослужащих ВМС США с избыточным весом растет год от года
Вашингтон, 7 сентября, 2019, 00:02 — ИА Регнум. Исследование министерства обороны США выявило, что военно-морские силы Соединенных Штатов — самое тучное подразделение американских вооруженных сил.
Naval Surface Warriors
ВМС США
Оказалось, что каждый четвертый солдат военно-морских сил США страдает ожирением. Это сильно снижает боеготовность флота.
При этом динамика последних лет — отрицательная, то есть тучных военнослужащих становится все больше.
Так, с 2011 года количество военнослужащих ВМС США с лишним весом выросло аж в шесть раз.