Москва, 6 сентября, 2019, 23:51 — ИА Регнум. Интернет-пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе онлайн-энциклопедии «Википедия». Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Downdetector.

Сообщения о неполадках начали поступать около 21:00 по московскому времени. Большинство жалоб (87%) связано с отсутствием доступа к сайту, некоторым пользователям не удаётся авторизоваться в учётной записи.

Проблемы наблюдаются главным образом у пользователей в Европе, в том числе в России, Великобритании, Германии, Франции, Польше, Сербии, Испании, Греции, на Украине.

Причины неполадок в работе сайта на данный момент неизвестны.