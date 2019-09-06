Вашингтон, 6 сентября, 2019, 23:53 — ИА Регнум. Третий случай смерти в результате лёгочного заболевания, вызванного курением электронных сигарет, зарегистрирован Центром по контролю и профилактике заболеваний США в американском штате Индиана. Об этом 6 сентября сообщает телекомпания CNN.

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В настоящее время в стране проводится расследование 450 зафиксированных случаев лёгочных заболеваний у граждан в 33 штатах. Проводится тщательный анализ связи возникновения заболеваний с курением вейпа (электронных сигарет).

При этом неделю назад количество лёгочных заболеваний составляло 215 случаев в 25 штатах.

В США в последнее время актуализирован вопрос о вреде, наносимом вейпами организму человека. Согласно статистически данным, собранным Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, количество курящих подростков в США за последние годы возросло вдвое из-за доступности электронных сигарет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запрете продажи электронных сигарет в американском штате Мичиган. Это первый штат в США, утвердивший такой запрет законодательно.