Вашингтон, 6 сентября, 2019, 23:39 — ИА Регнум. Останки последней из 34 жертв пожара на туристическом судне в Калифорнии до сих пор не удаётся обнаружить, сообщил 6 сентября на пресс-конференции шериф округа Санта Барбара Билл Браун.

Beach-on-map.com Остров Санта-Крус, Калифорния

«На данный момент обнаружены 33 из 34 погибших», — сказал Билл Браун.

По словам шерифа, есть надежда на то, что тело удастся обнаружить в ходе подъёма обломков затонувшей яхты.

Если это не увенчается успехом, тело будут искать после подъёма корпуса сгоревшего судна со дна.

Сейчас обгоревший корпус лежит на дне, перевернувшись кверху килем.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 2 сентября туристическое судно Conception с пятью членами экипажа и 34 туристами на борту загорелось у острова Санта-Крус.

Экипаж успел спастись, а все туристы, спавшие под палубой в каютах, погибли.

Причины пожара до сих пор не установлены.