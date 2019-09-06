Нейпьидо, 6 сентября, 2019, 23:19 — ИА Регнум. Правительство Мьянмы будет продолжать приобретение российских боевых самолётов для ВВС страны, вплоть до машин пятого поколения, если власти России сочтут возможным продавать их, заявил 6 сентября посол Мьянмы в России Ко Ко Шейн в интервью агентству РИА Новости.

Истребители Су-30

В данный момент Мьянма закупает в России истребители Су-30, идёт речь о приобретении ещё одной партии таких самолётов.

«Мы хотели бы купить не только истребители Су-30, но и самолеты следующего поколения, конечно в том случае, если Россия захочет их продавать», — цитирует агентство слова Ко Ко Шейна.

Посол не стал раскрывать детали ведущихся сейчас переговоров, но подчеркнул, что Мьянма считает Россию надёжным поставщиком качественной военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент известно, что Мьянма в январе 2018 года заказала в России партию из шести многоцелевых истребителей Су-30СМЭ.

Кроме того, вооруженные силы этой страны уже используют российские вертолёты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, истребители МиГ-29, учебно-боевые самолеты Як-130 и многие другие образцы вооружения, а также отправили на обучение в Россию более 600 своих военнослужащих.