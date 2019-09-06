Берлин, 6 сентября, 2019, 23:36 — ИА Регнум. Один человек погиб, двое пострадали в результате пожара, возникшего на грузовом судне, шедшем по реке Эльбе. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба Германской службы расследования аварий на море.

skeezy Пожар

По предварительным данным, пожар возник в машинном отделении судна во второй половине дня 6 сентября. В момент возгорания на борту находился экипаж судна, состоящий из 11 граждан России и двух украинцев.

Кто именно погиб и пострадал, граждане России или Украины, пока не сообщается. Пострадавшие были доставлены вертолётом в клинику Гамбурга. Судно следовало из Калининграда в Роттердам под флагом Мальты. Пожар на борту в настоящее время ликвидирован, судно транспортируют в безопасное место.

Расследованием обстоятельств и причин произошедшего занимается водная полиция города Гамбурга.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела по факту затопления пассажирского катера в Крыму.