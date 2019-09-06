Москва, 6 сентября, 2019, 22:53 — ИА Регнум. Мотострелковые и танковые части 1-й танковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершили перевооружение на основные боевые танки Т-72Б3, сообщил 6 сентября командующий армией генерал-майор Сергей Кисель в интервью газете «Красная звезда».

Минобороны России Боевой танк Т-72Б3

По словам командующего, этими модернизированными боевыми машинами теперь укомплектованы все танковые подразделения не только в танковых дивизиях и бригадах, но и в мотострелковых частях и соединениях.

«Это модернизированные машины, оснащённые новейшим многоканальным тепловизионным прицелом, баллистическим вычислителем, усовершенствованным стабилизатором вооружения, автоматом сопровождения цели и другими новшествами», — цитирует «Красная звезда» слова командующего.

Кроме того, Сергей Кисель сообщил, что мотострелковые подразделения получают новые бронетранспортёры БТР-82А, вооруженные 30-мм автоматическими пушками, а также боевые машины пехоты БМП-3.

Кроме того, 1-я танковая армия располагает ракетной бригадой, вооружённой оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М».

Напомним, 1-я танковая армия Западного военного округа была заново сформирована в 2014 году. В её состав включены знаменитые Таманская и Кантемировская дивизии, а также мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные, зенитные ракетные части и спецподразделения, которые дислоцированы на территории Московской, Ивановской, Смоленской и Нижегородской областей Российской Федерации.