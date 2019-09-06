Курск, 6 сентября, 2019, 22:40 — ИА Регнум. В Курской области в единый день голосования 8 сентября сотрудники органов внутренних дел перейдут на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Обеспечивать порядок в этот день будут около пяти тысяч человек, в том числе сотрудники полиции, Росгвардии, представители частных охранных организаций, а также добровольных народных дружин.

Все избирательные участки и прилегающие к ним территории полиция обследовала с применением технических средств и служебных собак. До дня выборов полицейские будут охранять бюллетени.