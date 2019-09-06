Берлин, 6 сентября, 2019, 22:12 — ИА Регнум. Четыре человека, в том числе ребёнок, погибли в результате выезда автомобиля Porsche на тротуар в Берлине. Об этом сообщается 6 сентября в микроблоге Берлинского пожарного управления в Twitter.

Unsplash

Как уточняется, авария произошла в центральном административном округе Берлин-Митте. Движение в районе инцидента перекрыто, на месте работают экстренные службы.

Издание Berliner Morgenpost сообщает со ссылкой на очевидцев, что автомобиль двигался на большой скорости. В результате аварии также пострадали водитель и его пассажир.

Полиция в настоящее время устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.