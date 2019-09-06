Вашингтон, 6 сентября, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Гитарист и продюсер Дэн Уорнер скончался в США в результате сердечного приступа. Об этом 6 сентября сообщает Billboard.

Скриншот страницы социальной сети Twitter@Ricardo_Arjona Дэн Уорнер

По информации издания, музыкант умер 4 сентября практически сразу после выступления со своей группой в баре Shenanigans в Голливуде.

Дэн Уорнер в разное время работал с такими популярными артистами, как Майкл Джексон, Мадонна, Селин Дион, Барбара Стрейзанд, Пинк, Рики Мартин и многими другими. В 2011 году он был удостоен премии «Грэмми» за работу над альбомом испанского певца Алехандро Санса.