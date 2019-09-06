Киев, 6 сентября, 2019, 21:58 — ИА Регнум. Обмен задержанными лицами между Россией и Украиной может состоятся уже в эту субботу, 7 сентября. Об этом заявил журналистам украинский адвокат Валентин Рыбин.

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По словам адвоката, обмен заключенными может состоятся уже завтра, 7 сентября. Однако Рыбин предупреждает, что в пункт обмена не был доставлен один из граждан России, а именно Руслан Гаджиев, которого Москва рассчитывала обменять.

«Если отсутствие одного из граждан РФ не смущает Российскую Федерацию, то уже завтра», — заявил Рыбин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство Российской Федерации и Украины в конце лета 2019 года начали работу по обмену осужденными и задержанными лицами. Обмен должен состоятся в форме одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц.