Асбест, Свердловская область, 6 сентября, 2019, 21:46 — ИА Регнум. Глава фракции «Единой России» в гордуме Асбеста Дмитрий Александрин не планирует возглавлять местный представительный орган. Об этом депутат заявил ЕАН.

Именно Александрина называли одним из возможных кандидатов на пост нового председателя гордумы после досрочного прекращения полномочий спикера Андрея Самарина.

По словам Александрина, кандидатура нового спикера действительно обсуждается в гордуме. Однако сам депутат не планирует занимать этот пост.

Напомним, Асбестовский городской суд досрочно прекратил полномочия предыдущего спикера гордумы Андрея Самарина из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Самарин планировал обжаловать это решение в областном суде.