Москва, 6 сентября, 2019, 21:36 — ИА Регнум. Пилотируемый космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Фёдор» на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщили вечером 6 сентября в Роскосмосе.

NASA МКС и космический корабль «Союз»

Согласно плану, в 23:37 по московскому времени должно состояться включение двигателя «Союза» для схода с орбиты, после чего корабль направится к Земле. Спускаемый аппарат должен приземлиться в 00:34 в 147 километрах к юго-востоку от города Жезказган (Казахстан).

В Роскосмосе отметили, что во время возвращения на Землю робот «Федор» будет передавать телеметрию в Центр управления полётами.

Напомним, первый российский антропоморфный робот «Фёдор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) был доставлен на орбиту 27 августа космическим кораблём «Союз МС-14».

Робот был создан специалистами Фонда перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС России. Эксперименты с его участием проводились на МКС с 29 августа по 2 сентября.