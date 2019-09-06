МВД России предлагает изменить правила получения прав на мотоциклы
Москва, 6 сентября, 2019, 21:30 — ИА Регнум. МВД РФ предлагает законопроект, меняющий порядок получения прав на вождение тяжелого мотоцикла, сообщается в тексте релиза, опубликованного на сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Предлагается ввести подкатегорию водительских прав, обозначающую разницу между лёгкими и тяжёлыми мотоциклами.
Мотоциклы с максимальной мощностью, не превышающей 35 киловатт предложено отнести к категории водительских прав «А2», выдавать которые можно будет только после достижения 18-летнего возраста.
Допуск к управлению тяжёлыми мотоциклами, отнесённых к категории «А» предлагается предоставлять только с 20-летнего возраста и при условии двухлетнего опыта вождения лёгкого мотоцикла.
Гражданам 24-летнего возраста права категории «А» предлагается выдавать без стажа управления.
Поправки, подготовленные МВД, предлагается внести в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».