Москва, 6 сентября, 2019, 21:30 — ИА Регнум. МВД РФ предлагает законопроект, меняющий порядок получения прав на вождение тяжелого мотоцикла, сообщается в тексте релиза, опубликованного на сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Предлагается ввести подкатегорию водительских прав, обозначающую разницу между лёгкими и тяжёлыми мотоциклами.

Мотоциклы с максимальной мощностью, не превышающей 35 киловатт предложено отнести к категории водительских прав «А2», выдавать которые можно будет только после достижения 18-летнего возраста.

Допуск к управлению тяжёлыми мотоциклами, отнесённых к категории «А» предлагается предоставлять только с 20-летнего возраста и при условии двухлетнего опыта вождения лёгкого мотоцикла.

Гражданам 24-летнего возраста права категории «А» предлагается выдавать без стажа управления.

Поправки, подготовленные МВД, предлагается внести в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».