Душанбе, 6 сентября, 2019, 20:58 — ИА Регнум. Представители агентства по статистике при президенте Таджикистана назвали причины отсутствия данных о туризме в своем ежемесячном отчете «Социально-экономическое положение РТ».

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По их словам, «обработка показателей по сектору туризма и их публикация производится один раз в три месяца, а не ежемесячно».

Однако данные по промышленности, сельскому хозяйству, внешнеторговому обороту публикуются ежемесячно. На чём основывается такая выборка секторов для ежемесячного или ежеквартального анализа, пока неизвестно.

Напомним, что раздел отчёта статагентства Таджикистана за июнь 2019 года по туризму был удалён без объяснения причины.