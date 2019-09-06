Ульяновск, 6 сентября, 2019, 20:56 — ИА Регнум. В Чердаклинском районе Ульяновской области в 2020 году планируют начать работы по ликвидации закрытого полигона. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе минприроды региона.

Mpr73.ru Полигоне отходов возле села Красный Яр. Ульяновская область

Речь идёт о закрытом полигоне отходов возле села Красный Яр Чердаклинского района. Его рекультивируют в рамках проекта «Чистая страна». В настоящий момент ведётся разработка проектно-сметной документации, непосредственно работы запланированы на середину 2020 года.

Ранее сообщалось, что на ликвидацию полигона потребуется порядка 600 млн рублей.

Напомним, полигон твердых коммунальных отходов появился во время строительства Нового города и «Авиастара», он действовал около 30 лет. Ранее полигон горел из-за выделения газа — так, в 2015 году пожар охватил значительную часть свалки, в 2016 году его закрыли.