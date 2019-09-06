Бишкек, 6 сентября, 2019, 20:55 — ИА Регнум. «Открывая у нас новые заводы и фабрики, вы открываете путь на многомиллионный рынок», — заявил вице-премьер-министр Киргизии Замирбек Аскаров на открытии выставки товаров провинции Гуандун в городе Ош. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Gov.kg Открытие выставки товаров провинции Гуандун в городе Ош

По словам высокопоставленного чиновника, по итогам 2018 года объем поступивших из Китая прямых инвестиций превысил $338,1 млн (22 млрд 335 млн рублей).

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Аскаров также перечислил успешные проекты, реализованные китайским бизнесом в Киргизии в текущем году — строительство заводов по производству взрывчатых веществ и алюминиевых радиаторов.

«В ближайшее время ожидается открытие еще нескольких предприятий на общую сумму $151 млн (около 9 млрд 974 млн рублей)», — подытожил вице-премьер.

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