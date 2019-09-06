Кострома, 6 сентября, 2019, 20:52 — ИА Регнум. Три крупных ювелирных производства Костромской области будут участвовать в Международной выставке часов и ювелирных изделий, — сообщает пресс-служба администрации региона. Выставка пройдет в Лейпциге с 7 по 9 сентября. Костромские мастера не только представят свою продукцию, но и попытаются найти новых партнеров на крупнейших международных площадках. Также костромские и немецкие специалисты обсудят создание постоянного представительства ювелиров Костромской области в Германии.

Пресс-служба губернатора Костромской области С 7 по 9 сентября ювелирные предприятия Костромы при содействии регионального Центра поддержки экспорта примут участие в международной выставке часов и ювелирных изделий в Лейпциге

Костромичи не в первый раз выставляются в Лейпциге. В прошлом году их украшения вызвали интерес у немецких компаний. Было заключено несколько контрактов на поставку ювелирных изделий в ФРГ. После этого президент объединения ювелиров Германии Ханс-Ульрих Ягеманн приезжал в Кострому, чтобы лично познакомиться с работой костромских ювелирных производств.

Участие костромских ювелиров в выставке пройдет в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».