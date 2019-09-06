Пекин, 6 сентября, 2019, 21:13 — ИА Регнум. 386 килограммов незаконно ввезённых сушёных змей изъяла таможенная служба китайского города Гуаньчжоу. Об этом 6 сентября сообщает агентство Синьхуа.

Кобра

Пресмыкающиеся были обнаружены среди 10 тонн ввозимой продукции, заявленной в документах как сушеные гекконы и китайские крысиные змеи.

Было изъято 256,8 килограмма засушенных большеглазых полозов и 128,8 килограмма плюющих индийских кобр. Эти виды змей защищены Конвенцией о международной торговле видами дикой флоры и фауны, их можно ввозить либо вывозить из страны только при наличии соответствующих правовых документов.

Ранее ИА REGNUM сообщало об изъятии партии контрабандных сушёных морских коньков на сумму 17 млн долларов на юго-западе Китая. Все подозреваемые в контрабанде были задержаны полицией.