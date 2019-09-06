Сухум, 6 сентября, 2019, 20:48 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Абхазии прокомментировало заявление министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Кетеван Цихелашвили, озвученное в заседании грузинского парламента 5 сентября. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

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Министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии заверила, что число людей, переходящих в Грузию из «оккупированных территорий», из года в год увеличивается. «Колючими ограждениями не сдержать людей без прогресса и лучшего будущего, которое сегодня мы создаем именно для населения как на одной, так и на другой линии оккупации», — заявила Кетеван Цихелашвили.

«В данном заявлении г-жи Цихелашвили в очередной раз проявилось столь свойственное для грузинской политической элиты стремление выдавать желаемое за действительное, абсолютно игнорируя реальное положение дел», — отметили в МИД Абхазии.

Ведомство указало, руководствуясь намерениемполучить одобрение своей деятельности со стороны депутатского корпуса в преддверии утверждения обновленного состава правительства Грузии, министр вводит в заблуждение не только внутригрузинскую, но и международную аудиторию. В связи с этим МИД призвалТбилиси воздерживаться от тиражирования ложной информации, касающейся Абхазии.