Москва, 6 сентября, 2019, 20:36 — ИА Регнум. Ошибочно связывать создание партии «Слуга народа» с одним лишь украинским олигархом Игорем Коломойским — за этим проектом стоят и другие олигархи, которые вскоре также дадут знать о своих интересах. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коломойский

«Господин Коломойский не единственный бенефициар. Не он один вкладывался в этот проект под названием «Слуга народа». Там и у Пинчука уши торчат, и у других олигархов, которые пока не высветились, на самом деле, но они тоже имеют свои интересы и тоже будут иметь своё представительство», — заявил Килинкаров.