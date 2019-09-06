В Парламенте Южной Осетии обсудят вопросы делимитации и демаркации границы
Цхинвал, 6 сентября, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Парламент Южной Осетии проведет слушания по работе комиссии по делимитации и демаркации границы республики с Грузией, сообщает 6 августа ИА Рес.
Osetiainfo.ru
Здание парламента Южной Осетии
6 сентября в заседании парламента депутаты обсудили ситуацию в приграничных территориях Южной Осетии, в том числе проблему появления грузинского поста в селе Уиста (Цнелис) Знаурского района.
Члены заседания пришли к мнению, что в связи со сложившейся ситуацией на границе необходимо провести парламентские слушания с участием тех людей, которые занимались вопросами обозначения линии госграницы с Грузией.
Парламентские слушания по работе комиссии по делимитации и демаркации границы должны пройти в ближайшее время.