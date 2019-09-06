Москва, 6 сентября, 2019, 22:25 — ИА Регнум. В скором времени украинская власть может вновь потребовать ввести в Донбасс миротворцев. Об этом при помощи телемоста заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики полковник Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

СВ ДНР ОБСЕ

«Услышьте людей, которые живут здесь. Люди хотят мира, люди не хотят войны, не хотят страданий. Украинская сторона всё время стреляет. Есть подозрение о том, что кто-то на этой войне хорошо наживаются и не хотят, чтобы она заканчивалась», — сказал Басурин.

Представитель ДНР также отметил, что в последнее время участились обстрелы представителей ОБСЕ со стороны украинских боевиков. Причём происходит это не случайно, уверен полковник.

«В последнее время за сотрудниками ОБСЕ гоняются как за зайцами, всё время стараются их напугать, ведутся обстрелы в их сторону. Не хочу быть провидцем, но, по-видимому, скоро украинская сторона заявит, что давайте вводить миротворцев, потому что без них ничего не получится», — отметил Басурин.