Кемерово, 6 сентября, 2019, 19:56 — ИА Регнум. В единый день голосования охранять общественный порядок в Кузбассе будут более 1 250 человек, в том числе около 600 сотрудников органов внутренних дел, а также представители Росгвардии, ГУФСИН, МЧС и 150 представителей добровольных народных дружин, 150 работников частных охранных организаций и 15 казаков. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

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8 сентября в регионе пройдет 15 избирательных кампаний, в том числе выборы в органы местного самоуправления и выборы в Совет народных депутатов области.

Голосование пройдёт в 67 населённых пунктах, работать будут 178 избирательных участка.

Как сообщили в полиции избирательные участки обследованы на предмет антитеррористической защищенности, а также на наличие пожарной сигнализации, средств видеонаблюдения и кнопки экстренного вызова полиции. Перед началом голосования полицейские-кинологи со служебно-розыскными собаками обследуют избирательные участки, после чего возьмут их под охрану.