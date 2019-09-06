Москва, 6 сентября, 2019, 19:40 — ИА Регнум. Мужчина получил огнестрельное ранение в результате ограбления у Павелецкого вокзала в центре Москвы. Об этом сообщили 6 сентября в пресс-службе столичного управления МВД России.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Павелецкий вокзал

По информации ведомства, около 18:00 в районе дома №1 на Павелецкой площади двое неизвестных напали на мужчину, выходившего из кредитно-финансового учреждения.

«Подозреваемые выстрелили в него из огнестрельного, предположительно, травматического оружия, после чего отняли сумку с крупной суммой денег», — сообщили в МВД.

Отмечается, что злоумышленники скрылись с места преступления. В настоящее время полиция предпринимает меры по установлению местонахождения и задержанию подозреваемых.