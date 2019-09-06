Москва, 6 сентября, 2019, 19:28 — ИА Регнум. Половинчатые меры, направленные на увеличение платежей сырьевых гигантов в бюджет Украины, возымеют сугубо популистский эффект — без стратегии экономической политики Киев не сможет исправить кризисное положение в стране. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

«Вы можете понять, что мы хотим знать, какая программа правительства? Под какую программу формируется законодательная база? В каком направлении будет развиваться страна? Кто у нас стратегические партнёры, а кто у нас партнёры тактические? С кем мы выстраиваем долгосрочные экономические отношения? У нас ничего этого нет», — заявил Килинкаров.

Ранее на Украине подали на рассмотрение в Верховной раде законопроект, согласно которому ставка рентной платы за пользование недрами для добычи железной руды будет увеличена до 10% от стоимости. При этом ставку на добычу руд других черных металлов предлагается оставить без изменения — на уровне 5%.

Меру связывают с призывом украинского олигарха Игоря Коломойского: ранее его возмутило, что «Метинвест» продаёт необработанную руду и на этом получает сверхприбыли, при этом не уплачивая должный объём отчислений в бюджет страны.