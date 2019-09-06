Кличко дискредитировал власть в Киеве — эксперт
Киев, 6 сентября, 2019, 19:05 — ИА Регнум. На протяжении пяти лет мэр Киева и председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко старался дискредитировать городскую власть и свою команду. Об этом 6 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Андрей Помазанов, комментируя отчет Кличко о проделанной работе.
Он напомнил, что мэр Кличко не решил проблему острой нехватки в столице новых школ и детских садиков.
При этом он напомнил, что Кличко не удалось избавиться от института «смотрящих» за Киевом и решить проблему хаотичной застройки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабмин направил в Офис президента представление на увольнение мэра Кличко с поста председателя КГГА. Он сообщил, что в столице «до сих пор существуют коррупционные группы влияния», которые сильно влияют на деятельность администрации. 30 июля глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что ему предлагали 20 млн долл за то, чтобы отставить Кличко на посту председателя КГГА.