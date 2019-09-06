Киев, 6 сентября, 2019, 19:05 — ИА Регнум. На протяжении пяти лет мэр Киева и председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко старался дискредитировать городскую власть и свою команду. Об этом 6 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Андрей Помазанов, комментируя отчет Кличко о проделанной работе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Виталий Кличко

«Все пять лет господин Кличко и его команда пытались создать киевлянам чувство, что в Киеве очень плохая власть, что всё так плохо в Киеве. Почему я так говорю, потому что во время последнего публичного выступления Виталий Кличко дал отчет о наболевшем с такой гордостью, что за последние пять лет его каденции было построено и отремонтировано аж пять школ в городе Киев. Такая информация меня просто ужасает», — сказал Помазанов.

Он напомнил, что мэр Кличко не решил проблему острой нехватки в столице новых школ и детских садиков.

«Я как отец двоих детей, которых невозможно устроить ни в садик, ни в школу, понимаю, что пять школ должны сдаваться городской власть в месяц, а не за пять лет и не отремонтированные, а построенные с нуля. В школах нет мест, по 45−50 детей в классе. Это что нормально? А они считают, что это достижение», — возмутился Помазанов.

При этом он напомнил, что Кличко не удалось избавиться от института «смотрящих» за Киевом и решить проблему хаотичной застройки.

«А то что за городом смотрят какие-то надсмотрщики, не буду их назвать «смотрящими», чтобы не пугать людей. Выдаются разрешения на хаотичную застройку. А когда нет разрешения он говорит: «А мы не знаем, что это за участок». Как мэр города не знает, что это за участок?», — задался вопросом Помазанов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабмин направил в Офис президента представление на увольнение мэра Кличко с поста председателя КГГА. Он сообщил, что в столице «до сих пор существуют коррупционные группы влияния», которые сильно влияют на деятельность администрации. 30 июля глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что ему предлагали 20 млн долл за то, чтобы отставить Кличко на посту председателя КГГА.