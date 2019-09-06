Лондон, 6 сентября, 2019, 18:29 — ИА Регнум. Если западные страны не будут прикладывать больше сил для противостояния России и Китаю, их ожидает «мир, в котором доминирует Пекин», заявил 6 сентября министр обороны США Марк Эспер, выступая в Королевском Объединённом институте оборонных исследований в Лондоне.

Defense.gov Марк Эспер

В ходе своего выступления глава Пентагона обвинил Россию и Китай в желании подорвать международный порядок, влияя на решения других стран экономическим, дипломатическим и военным путём.

Россию Марк Эспер обвинил в «агрессии в Европе», каковой он считает события на востоке Украины и воссоединение Крыма с РФ в 2014 году. Кроме того, Эспер предположил, что российские ракеты с ядерными боеголовками нацелены на Европу.

Не менее опасным глава Пентагона назвал Китай, сближаться с которым, по его мнению, Европа ни в коем случае не должна.

«Всем, кто хочет представить, как будет выглядеть мир с доминированием Пекина, я предлагаю взглянуть на их обращение с собственным народом внутри своих границ», — сказал Эспер, приведя в пример уйгуров и мусульманские меньшинства.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация США прикладывает массу усилий для принуждения европейских стран довести расходы на закупку американских вооружений до 2% от ВВП.