Ростов-на-Дону, 6 сентября, 2019, 18:22 — ИА Регнум. Завод «Цимлянские вина» (Ростовская область) возобновил работу. До конца текущего года сотрудники предприятия выпустят 2 млн бутылок продукции. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Donmade.ru Продукция завода «Цимлянские вина»

«Возобновил работу завод «Цимлянские вина». На сегодня уже переработали 400 тонн винограда из запланированных двух тысяч. До конца года намерены выпустить 2 млн бутылок продукции», — написал глава региона в своём микроблоге в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B2EwqPFhrC4/

ИА REGNUM напоминает, что в июне текущего года донской завод по производству винодельческой продукции был признан банкротом. Фирма «Паритет» взялась реанимировать производство на некогда процветающем предприятии.