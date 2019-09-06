Лондон, 6 сентября, 2019, 18:19 — ИА Регнум. Палата лордов парламента Британии утвердила законопроект о переносе процедуры выхода страны из Евросоюза при отсутствии договорённости с ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Ранее, 4 сентября, этот законопроект был принят палатой общин британского парламента.

Законопроект принят вопреки точке зрения правительства Британии. Для того, чтобы вступить в законную силу, этот документ должен пройти через процедуру одобрения королевой.

Британские СМИ считают, что это может произойти 9 сентября.

В этом случае премьер-министр Британии Борис Джонсон будет обязан отложить срок Brexit с 31 октября на более позднее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава британского правительства Борис Джонсон заявлял, что Brexit состоится 31 октября, невзирая на наличие или отсутствие соглашения с ЕС по этому вопросу.