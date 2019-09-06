Калуга, 6 сентября, 2019, 19:53 — ИА Регнум. Калужской таможней за 30 лет в работы в регионе создана оптимальная инфраструктура, отвечающая требованиям инвесторов, предприятий и логистики. За восемь месяцев 2019 года таможенниками оформлено более 54 тысяч деклараций на товары, в федеральную казну перечислено около 50 миллиардов рублей, а общий объем задекларированных грузов составил 1,1 тысяч тонн. Об этом 6 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Калужской таможни Дмитрий Макаров.

Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области На торжественном собрании, посвященном 30-летию Калужской таможни

Калужская таможня с численностью 300 человек — это 15 отделов, а также отделения, посты и другие таможенные подразделения. Деятельность таможни во многом обусловливается экономикой Калужской области, а перспективные технологии и профессиональный коллектив позволяют качественно решать поставленные задачи.

Основанием для создания первой внутренней таможни в центральном регионе России в сентябре 1989 года стало создание на территории Калужской области первых совместных предприятий с бизнесменами Италии, Польши и Финляндии.