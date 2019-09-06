Санкт-Петербург, 6 сентября, 2019, 18:05 — ИА Регнум. Информация о том, что работников медучреждений Санкт-Петербурга якобы принуждали голосовать за определенного кандидата в губернаторы, не нашла своего подтверждения. Об этом журналистам сообщил сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член СПЧ при президенте РФ Александр Брод.

По его словам, в ходе изучения ситуации установлено, что собрания трудовых коллективов действительно прошли в ряде медучреждений, но на них главные врачи призывали своих сотрудников просто принять участие в голосовании на выборах 8 сентября.

«Никакого принуждения или иных попыток повлиять на волеизъявление граждан, идущих вразрез с законом, зафиксировано не было», — отметил Брод.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в единый день голосования 8 сентября. После добровольного отказа от участия в выборах кандидата от КПРФ Владимира Бортко в бюллетенях для голосования останутся три фамилии: действующего врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова (самовыдвижение), кандидата от «Справедливой России» Надежды Тихоновой и кандидата от «Гражданской платформы» Михаила Амосова.