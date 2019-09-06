Донецк, 6 сентября, 2019, 18:09 — ИА Регнум. 377 раз был нарушен режим нового перемирия украинскими войсками в Донбассе. Об этом 6 сентября сообщил журналистам замкомандующего Оперативным командованием Донецкой Народной Республики полковник Эдуард Басурин.

СВ ДНР Бойцы армии ДНР

Басурин заявил, что с момента объявления нового режима перемирия по территории ДНР военнослужащими Украины было выпущено пятьдесят три артиллерийских снаряда 122 мм калибра, двадцать шесть танковых снарядов, девятьсот девяносто две мины 120 и 82 мм калибра, две ракеты из ПТУР и одна тысяча восемьдесят три гранаты различного типа.

Кроме того, украинскими военнослужащими в трехстах тридцати случаях применялось стрелковое оружие, в ста тринадцати случаях — гранатометы различных типов, в ста десяти — минометы 120 и 82 мм калибра. Также трижды при обстрелах была применена артиллерия 122 мм и по одному разу танки и ПТУР.

Басурин отметил, что при защите рубежей ДНР погибли трое военнослужащих, один получил ранения.

Как пояснил Басурин, вся информация о нарушениях режима перемирия украинской стороной, включая фото‑ и видеоматериалы, была направлена представителям международных организаций, находящихся в ДНР, а также передана в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовных дел в отношении командиров бригад, отдающих приказы на открытие огня по населенным пунктам ДНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 19 случаях нарушения режима прекращения огня со стороны украинских войск в течение суток с 5 по 6 сентября.