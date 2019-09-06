Медынь, Калужская область, 6 сентября, 2019, 18:10 — ИА Регнум. Свыше 126 миллионов рублей планирует инвестировать в повышение экологизации производства ООО «Калужская Нива». На эти средства с 2020 по 2021 год предприятие организует мониторинг атмосферного воздуха, приобретёт оборудование для улучшения технологии использования органического удобрения и снижения риска возникновения пожароопасных ситуаций, сообщили 6 сентября корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Medyn-zarya.ru Свыше 126 миллионов рублей планирует инвестировать в повышение экологизации производства ООО «Калужская Нива».

Намерениям инвестора отвечает подписанное соглашение о взаимодействии министерства природных ресурсов и экологии Калужской области и ООО «Калужская Нива». Цель совместной работы — реализация мероприятий по экологической безопасности водных объектов, а также земель в Ферзиковском, Перемышльском, Медынском и Козельском районах.

«По инициированному министерством проекту «Наши партнеры» только в 2018 году инвестиции в природоохранные мероприятия составили более 600 млн рублей. В этом году они уже достигли 780 млн рублей», — прокомментировала калужский профильный министр Варвара Антохина.