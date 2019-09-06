Москва, 6 сентября, 2019, 17:48 — ИА Регнум. Регионы России рядом с Москвой окунутся в нищету, если её не будет, заявил 6 сентября мэр Москвы Сергей Собянин в одном из телеэфиров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Если мы так не любим большой город, то давайте представим, что его нет. Тогда все близлежащие регионы окунутся в нищету, они сегодня 70% своей продукции поставляют в Москву», — цитирует мэра «РИА Новости».

По словам Собянина, столица обеспечивает рабочими местами примерно 2 млн людей из Подмосковья и других регионов и дополнительно даёт 3,5 млн рабочих мест в других субъектах страны за счёт экономики. Мэр отметил, что «агломерации, подобные Москве, являются локомотивом развития экономики своих стран».

Также Собянин напомнил, что столица перечисляет в федеральный бюджет порядка 2 млрд рублей.