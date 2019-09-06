Москва, 6 сентября, 2019, 17:31 — ИА Регнум. Радикалы-националисты никогда не будут считать своим нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, считает член Совета Федерации РФ Олег Морозов. Об этом он заявил 6 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя протесты украинских националистов против освобождения из-под стражи офицера ДНР Владимира Цемаха.

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«Когда Зеленскому какая-то часть общества говорит, что «мы хотим мира, мы хотим нормальных отношений с Россией, мы хотим, чтобы был баланс между Россией и Западом», он говорит: «Ну вы же видите, что творится на улицах и какие силы выступают против этой идеи», — сказал Морозов. — У Зеленского выбор достаточно простой — либо он продолжает эту игру, и рано или поздно он может стать жертвой этой игры. Та часть, которая его поддерживала и ждала от него решительных действий, может от него отвернуться. А эти (радикалы-националисты — прим ИА REGNUM) никогда не будут считать его своим».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, офицер Донецкой Народной Республики Владимир Цемах, арестованный на Украине в рамках расследования крушения малайзийского «Боинга», освобождён из-под стражи под личное обязательство. Националисты ответили на это акцией протеста.