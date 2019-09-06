Ереван, 6 сентября, 2019, 17:30 — ИА Регнум. Ереван готовится к предстоящему 1 октября саммиту Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором примут участие руководители государств — членов ЕАЭС, заявил сегодня, 6 сентября, на пресс-конференции министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Роберт Кочарян и Владимир Путин

«Мы ждем руководителей всех стран-партнеров. Да, у нас есть подтверждения, нет какого-либо обстоятельства, которое может создать экстренную ситуацию в плане подготовки к саммиту ЕАЭС 1 октября. Уверен, что мы проведем очень эффективный саммит, и армяно-российские межгосударственные отношения только выиграют от этого саммита», — сказал Зограб Мнацаканян, отвечая на вопрос, подтвердил ли Владимир Путин свое участие в предстоящем саммите ЕАЭС в Армении.

Что касается вопроса, нет ли обеспокоенности в связи с тем, что Владимир Путин может выразить желание посетить находящегося под арестом экс-президента Армении Роберта Кочаряна, и как это может отразиться на дипломатических отношениях, глава МИД заявил:

Зограб Мнацаканян «Этот контекст «если» меня совершенно не привлекает. Мы готовимся к саммиту, и у двух сторон есть четкая цель — углубить существующую повестку и отношения».

По словам специалиста по международным отношениям Акопа Варданяна, вопрос о посещении Путиным экс-президента Армении не может даже обсуждаться, так как такого посещения не может быть по определению.

«Случаев, когда глава иностранного государства посещает арестованного в стране посещения, в истории дипломатии, пожалуй, не было. И этот вопрос поднимается в Армении только лишь ангажированными СМИ и политиками, которые, скорее всего, финансируются тем же Кочаряном. Цель таких заявлений в том, чтобы показать, что арест Кочаряна влияет на армяно-российские отношения. Но очевидно, что это не так. Этот вопрос вообще не подлежит обсуждению. Максимум, что мог сделать Путин для Кочаряна — это публично поздравить Кочаряна с днём рождения. Никаких других публичных шагов быть не может», — сказал Варданян в беседе с ИА REGNUM.